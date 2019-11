Volkstrauertag: Leipzig gedenkt Opfern der Weltkriege

Auf dem Südfriedhof haben am Volkstrauertag Vertreter aus Politik, Bundeswehr und Mitglieder des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge der Opfer beider Weltkriege gedacht. Leipzigs Oberbürgermeister Burghard Jung verdeutlichte in seiner Rede, dass die Themen Krieg und Frieden aktueller denn je sind.

Die Welt ist wahrscheinlich so voller Unfrieden, wie schon lange nicht mehr. Wir tun gut daran, mit unseren Möglichkeiten, den Kriegstreibern zu widerstehen. Ich finde es ganz besonders wichtig, heute an die zu denken, die in Friedensmissionen gefallen sind - für Recht, für Frieden, für Demokratie", sagte Jung.