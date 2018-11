Voll der Osten – eine Ausstellung von Harald Hauswald

Dresden - Sehnsucht, Flucht, Ordnung. Das sind nur ein paar Eindrücke, die das Leben in der DDR beschreiben. Die Fotoausstellung "Voll der Osten" wird aktuell in Dresden Striesen ausgestellt. Er knipste, was andere Fotografen übersahen oder für uninteressant hielten: Kleine Szenen des Alltags, einsame und alte Menschen, verliebte junge Pärchen, Hooligans und Rocker. Mit über 100 Fotos lädt die Ausstellung zum Erinnern ein.