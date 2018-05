Volle Straßen über Pfingsten

A9 Halle/Leipzig in beiden Richtungen

- zw. AS Bitterfeld/Wolfen und AS Dessau-Ost

- zw. AS Bitterfeld/Wolfen und AS Halle an der Saale

Gesamtes Bundesgebiet

Autofahrer fast aller Bundesländer sind jetzt unterwegs, sei es für ein verlängertes Pfingstwochenende wie z.B. in Berlin, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Sachsen, wo nach dem Pfingstmontag, 21. Mai, noch ein Tag schulfrei ist, oder für einen Urlaub wie z.B. in Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen.Die beiden südlichen Bundesländer starten in zweiwöchige, Nordrhein-Westfalen in einwöchige Ferien. Daher ist die Staugefahr imSüden Deutschlands auch besonders groß.

Hier sind Engpässe zu erwarten:

* Großräume Hamburg, Berlin, Stuttgart, Köln, Frankfurt, München

* Fernstraßen zur Nord- und Ostsee

* A 1 Köln - Dortmund - Bremen - Lübeck

* A 2 Dortmund - Hannover - Berlin

* A 1/A3/A4 Kölner Ring

* A 3 Oberhausen - Frankfurt - Nürnberg - Passau

* A 4 Kirchheimer Dreieck - Erfurt - Dresden

* A 5 Hattenbacher Dreieck - Frankfurt - Karlsruhe - Basel

* A 6 Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg