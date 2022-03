Volles Skiprogramm am Fichtelberg – Saison endet am 3. April

Sachsen- Während sich der Frühling vielerorts in Sachsen Bahn bricht, läuft am Fichtelberg noch immer der Skibetrieb. Die Sonne habe zwar sehr viel Kraft, aber dank kalter Nächte seien die Pisten bestens präpariert, sagte der Chef der Fichtelberg Schwebebahn, René Lötzsch, der Deutschen Presse-Agentur. So drehen sich an diesem Wochenende noch einmal alle Lifte in Sachsens größtem alpinen Skigebiet. Zudem wird zum Nachtski geladen und ein Nostalgie-Skirennen veranstaltet. Dabei gehen die Teilnehmer nicht mit Snowboard oder Carving-Skiern auf die Piste, sondern mit Holzbrettern aus Urgroßvaters Zeiten samt historischer Skikleidung. Am 3. April klinge die Skisaison dann aber auch am Fichtelberg aus, erklärte Lötzsch. Die war sachsenweit wegen der Corona-Beschränkungen erst verspätet Mitte Januar gestartet. Doch immerhin waren die Liftbetreiber froh, nach langer Zwangspause überhaupt wieder starten zu können. Die vorherige Saison war coronabedingt komplett ausgefallen. Und im Laufe der diesjährigen Saison wurden die Corona-Beschränkungen für Skifahrer schrittweise gelockert: Gab es anfangs den Skipass nur bei Nachweis des 2G-Status, galt später 3G und seit Anfang März steht das Skigebiet wieder allen Wintersportlern ohne G-Regel offen. (dpa)