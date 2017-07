Chemnitz – Ab Montag wird in Chemnitz die Clausstraße im Lutherviertel an einer neuraligischen Stelle für zwei Wochen voll gesperrt.

Betroffen ist die Einmündung in die Zschopauer Straße. Die Clausstraße kann dann in diesem Bereich in beide Richtungen nicht mehr befahren werden.

Grund für die Sperrung sind laut Chemnitzer Tiefbauamt umfangreiche Kanalbauarbeiten. Die Baumaßnahme soll bis zum Freitag, dem 21. Juli abgeschlossen sein.