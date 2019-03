Vom Brauen zum Bauen

An der Halleschen Straße wurde bis in die 1990er hinein Bier gebraut. Von den besten Jahren der alten Sternburg-Brauerei ist heute nicht mehr viel zu sehen: Das Gelände in Lütschena-Stahmeln liegt seit Jahren brach. Doch nun will die Stadt Leipzig dem Areal neues Leben einhauchen. Auf etwa 51.000 Quadratmetern soll ein neues Quartier mit etwa 350 Wohnungen entstehen.

Das Stadtplanungsamt und der Grundstückskäufer hatten dazu fünf Planungsbüros beauftragt, sich konkrete Ideen zur Umsetzung zu machen