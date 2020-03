Vom Koala bis zum Lama: Neue Paten im Zoo Leipzig

Normalerweise schläft Koala-Männchen "Oobi-Ooobi" bis zu 22 Stunden am Tag. Doch für die neuen und alten Tierpaten des Leipziger Zoos öffnete er ausnahmsweise seine Augen. Am Freitag trafen sich rund 75 Paten zu einem gemeinsamen Frühstück. Die Krostitzer Brauerei betätigte sich erneut als Initiator für zusätzliche Tierpatenschaften. Die Brauerei geht mit gutem Beispiel voran. Nach den 485 Blattschneiderameisen aus dem vergangenen Jahr übernimmt sie in diesem Jahr wieder eine Patenschaft. Diesmal für einen Koala.