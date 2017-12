Leipzig – Am Samstag vormittag war es wieder so weit. Von begeisterten Fans in Empfang genommen kam er in Leipzigs Hauptbahnhof an.

Gekleidet in einen roten Mantel mit Zipfelmütze und weißem Bart.

Von Hunderten Kindern begrüßt und angehimmelt kam der Weihnachtsmann, nicht mit Schlitten und Rehntieren sondern mit der Dampflokomotive. Händeschüttelnd und Posierend für Fotos wurde der Weihnachtsmann einem Star gleich begrüßt. Sogar ein Ständchen wurde ihm gesungen.