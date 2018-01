Von der Schulbank rein in die unbekannte Berufswelt

Bei einer Instagram-Challenge sind alle Schülerinnen und Schüler vom 15. Januar bis zum 17. März eingeladen, ihren Traumberuf darzustellen. Unter allen Beteiligten, die das Foto auf ihrem Instagram-Kanal posten, die Hashtags #schaureinchallenge und #schaurein2018 angeben und den Kanal @schau.rein.sachsen verlinken, werden Amazon-Gutscheine im Wert von insgesamt 900 Euro verlost. Weitere Informationen gibt es auf www.schau-rein-sachsen.de.

Bereits zum zweiten Mal begleitet das SCHAU-REIN!-Magazin die Schüler auf ihrer Mission Unbekannte Berufswelt – mit vielen interessanten Informationen rund um Berufsorientierung und SCHAU REIN! Die Magazine erscheinen in acht regionalen Ausgaben und mit vielen Angeboten von Unternehmen der Region. Sie werden in den Landkreisen Bautzen, Görlitz, Meißen, Nordsachsen, Leipzig und in den Städten Chemnitz, Dresden und Leipzig in sächsischen Oberschulen und Gymnasien verteilt.