Von Fisch bis Fleisch: Messe Jagd und Angeln bringt viel kurioses

Jäger erwartet auf der Jagd & Angeln das größte Waffen- und Jagdoptikangebot in Ost- und Mitteldeutschland. Zwischen all den Männern befinden sich hier aber auch Frauen, die gerne zur Jagd gehen. Darunter auch Katharina Menger, die schon seit 15 Jahren auf die Jagd geht. Sie und weiter Frauen gründeten vor 7 Jahren den Jägerinnen Stammtisch, um gemeinsam Erfahrungen auszutauschen. Ihnen ist es wichtig, dass das Fleisch, was sie konsumieren, nicht aus Massentierhaltung kommt.