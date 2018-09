Von Melanie Müller bis Micki Krause: So heftig hat Leipzig im Mallorca-Style gefeiert

Von Melanie Müller über Jürgen Milski bis Micki Krause, wer am Ballermann auf Mallorca bekannt ist stand am Samstag in Leipzig auf der Bühne - präsentiert von LEIPZIG FERNSEHEN. Den Anfang machte Anna-Maria Zimmermann. Die 29-Jährige kommt gerne nach Leipzig, hat aber die meisten Auftritte in West-Deutschland. Der zweite Act war Tim Toupet, der natürlich auch sein "Fliegerlied" dabei hatte. Mit Micki Krause stand schon am Samstagnachmittag das erste Ballermann-Schwergewicht auf der Bühne. "Zehn nackte Friseusen", "Geh' mal Bier holen" und "Sie hatte nur noch Schuhe an", brachten die Fans in der Messehalle ordentlich zum feiern und mitsingen.