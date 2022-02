Dresden- In der DDR waren sie allgegen­wärtig - die Simson Mopeds. Kaum jemand zwischen Vogtland und Rügen, der in den vergangenen Jahrzehnten als Jugend­licher nicht wenigstens als Beifahrer auf einer Simson gesessen hätte. Mit einer Ausstellung im Verkehrsmuseum Dresden wird an diese Zeit erinnert. Bei den Kuratoren handelt es sich neben Henry Kerinnes um Nicole Auerswald, mit ihr haben wir über die Ausstellung gesprochen.