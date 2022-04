Vorbereitung für Tierseuchenfall – Vertrag mit Spezialdienstleister

Das teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit.

In einem solchen Fall schließe die Firma mit dem Tierhalter einen Werkvertrag ab unter anderem über die Tötung der Tiere, das Verladen sowie Reinigungen, hieß es. Die Kosten trage in jedem Fall der Halter. Er könne bei der Sächsischen Tierseuchenkasse einen Antrag auf Entschädigung stellen.

«Der Ausbruch einer bekämpfungspflichtigen Tierseuche im eigenen Bestand ist schon eine enorm hohe Belastung für jeden Tierhalter», sagte Staatssekretär Sebastian Vogel. Er sei froh, dass man den Tierhaltern die Last nehmen können, nach einer Tötungsanordnung mühevoll einen entsprechend qualifizierten Dienstleister zu suchen.

Quelle: dpa