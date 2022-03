Vorbereitungen der Landesgartenschau in Torgau

Sachsen- Gut einen Monat vor Eröffnung der Landesgartenschau in Torgau sind die Arbeiten vor Ort in den Endspurt gegangen. Aktuell werden auf dem etwa 24 Hektar großen Veranstaltungsgelände im Stadtpark noch Wege fertiggestellt, Stege angebunden und letzte Handgriffe etwa an Spielplätzen und einem neuen Aussichtsturm getätigt. Rund 25 Millionen Euro werden in die Schau investiert. Die Landesgartenschau beginnt am 23. April und endet am 9. Oktober. Rund 400.000 Besucher erwarten die Veranstalter in dieser Zeit. Gepflanzt werden 70.000 Frühblüher, 50.000 Sommerblumen sowie mehr als 500 neue Bäume. Das Rahmenprogramm umfasst laut den Machern mehr als 800 Veranstaltungen. (dpa)