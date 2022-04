Vorbereitungen für 9-Euro-Ticket laufen

Die Herausforderung sei, das Ticket in die bestehenden Vertriebssysteme einzuführen, so eine Sprecherin des Mitteldeutschen Verkehrsverbunds. Der Verkauf solle über die klassischen Wege ermöglicht werden, dennoch könne es voraussichtlich nicht an allen Verkaufsstellen angeboten werden. Außerdem werde daran gearbeitet, dass die Abbuchung bei Abokunden automatisch erfolgen könne. Abokunden sollen auch vom 9-Euro-Ticket profitieren können. Der Verkehrsverbund Oberelbe plant, Abokunden automatisch zu benachrichtigen. Die Finanzierung des Tickets bereitet den Verkehrsverbünden allerdings noch Sorgen.