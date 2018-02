Chemnitz – Am kommenden Samstag findet eines der wichtigsten gesellschaftlichen Ereignisse der Stadt Chemnitz statt: der Chemnitzer Opernball.

In einem spannungsreichen Gegenüber von Tradition und Moderne verwandelt sich das Opernhaus am 10. Februar 2018 in einen rauschenden Ballsaal.

Programm des 16. Chemnitzer Opernballs: 18.00 Uhr: Sektempfang und persönliche Begrüßung durch den Generalintendanten Dr. Christoph Dittrich

19.00 Uhr: Galakonzert

20.00 Uhr: Galadinner

Die Highlights zum Chemnitzer Opernball strahlen wir am Montag, dem 12. Februar 2018, 19:30 Uhr und 21:30 Uhr aus.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.opernball-chemnitz.de/