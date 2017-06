Vorgestellt: Das neue Sommer-Musical beamt euch in die 90er!

Sophia Matthes meldet sich zusammen mit Susanne Meyer-Götz diesmal zur NACHTSCHICHT nicht aus dem Curry und Co. in der Dresdner Neustadt, sondern passend zu den Temperaturen geht es on tour auf die Prager Straße. Denn dort steht vor dem Pullman Hotel ein Curry und Co. Imbisswagen.

Und die ersten Imbissgäste beamen euch in die 90er Jahre: Zu Gast sind die Darsteller des neuen Sommer-Openairs der Comödie Dresden. Nina Bülles und Christoph Jonas spielen in der Musicalkomödie EIS EIS BABY unter anderem Hits der 90er. Außerdem verlosen wir 2 Freikarten für das neue Sommer-Musical. Mehr dazu in der neuen NACHTSCHICHT-Folge im Videoclip!