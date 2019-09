Vorkriegsoldtimer auf Schloss Wackerbarth

Den beliebtesten Oldtimer des „Concours d’Élégance“ 2019 sucht Schloss Wackerbarth auch in diesem Jahr gemeinsam mit seinen Gästen. Neben einem Pokal und einer Urkunde darf sich der Siegerwagen über eine hochwertige Uhr von Mühle-Glashütte freuen: die „Teutonia Sport II“ erinnert an die traditionsreiche Verbindung des Unternehmens mit dem Automobilbau. Denn schon zu Beginn der 1920er Jahre wurden bei R. Mühle & Sohn Tachometer, Drehzahlmesser und Autouhren gefertigt. In der Tradition dieser Instrumente steht heute die Teutonia Sport II.

Die Oldtimerschau auf Schloss Wackerbarth bietet neben Eleganz und Stil auf vier Rädern einen Spaß für die ganze Familie: Swingvolle Klänge und kulinarische Gaumenfreuden laden zum Entspannen und Genießen ein. Alle kleinen Gäste können sich unter anderem auf eine Hüpfburg freuen. Schloss Wackerbarth empfiehlt die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Bei Vorlage eines entsprechenden Tickets erhalten Gäste einen Rabatt von 1 Euro auf den Eintrittspreis.