Leipzig - Am 16. November findet bundesweit der Vorlesetag statt. Dadurch soll die Begeisterung für das Lesen und Vorlesen geweckt werden. Auch in Leipzig gibt es verschiedene öffentliche Veranstaltungen. Auch der Verein Buchkinder beteiligt sich am Vorlesetag. Im Gespräch mit Leipzig Fernsehen verrät Birgit Schulze Wehninck vom Verein Buchkinder Details zur Aktion.