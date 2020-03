Vorreiter beim Kohleausstieg

In diesem Kraftwerk der Brennstoff Holz genutzt. Dabei werden keine Holzstämme verbrannt, sondern Schreddermaterial und Holzhackschnitzel. Eins-Energie plant die Brennstoffbeschaffung möglichst nachhaltig zu gestalten. 90 Prozent der Menge des Brennstoffes, soll aus der Umgebung kommen. Das bedeutet nicht weiter entfernt, als 250 Kilometer. Es sollen nur Brennstoffe verarbeitet werden, deren Herkunft zweifelsfrei nachgewiesen werden kann. Der städtische Energieversorger plant, die entstehende Asche zur Verwertung weiterzugeben. Daraus sollen Düngemittel und Bauprodukte entstehen.

In diesem Kraftwerk der Brennstoff Holz genutzt. Dabei werden keine Holzstämme verbrannt, sondern Schreddermaterial und Holzhackschnitzel. Eins-Energie plant die Brennstoffbeschaffung möglichst nachhaltig zu gestalten. 90 Prozent der Menge des Brennstoffes, soll aus der Umgebung kommen. Das bedeutet nicht weiter entfernt, als 250 Kilometer. Es sollen nur Brennstoffe verarbeitet werden, deren Herkunft zweifelsfrei nachgewiesen werden kann. Der städtische Energieversorger plant, die entstehende Asche zur Verwertung weiterzugeben. Daraus sollen Düngemittel und Bauprodukte entstehen.