Vorschau auf HOPE-Gala im November

Die Spenden aus Dresden ermöglichen Hilfe zur Selbsthilfe vor Ort

Das Projekt HOPE Cape Town wurde vor 18 Jahren gegründet, um HIV-infizierten bzw. an AIDS erkrankten Kindern zu helfen. Inzwischen verfolgt das Projekt einen ganzheitlichen Ansatz und kümmert sich auch um die soziale Betreuung der Kinder und ihrer Familien in den Townships. „Es geht um Hilfe zur Selbsthilfe, direkt vor Ort“, betont Viola Klein, die die HOPE-Gala vor 14 Jahren mit ihrem Geschäftspartner Andreas Mönch von der Saxonia Systems AG ins Leben gerufen hatte. „Bildung ist der Schlüssel, um die Situation in den Townships zu verändern. Darauf zielt zum Beispiel ein Programm zur frühkindlichen Entwicklung, in dem auch Sozialpädagogen und Ergotherapeuten mitarbeiten. Daher wird die Hilfe aus Dresden auch in Zukunft dringend gebraucht.“

Von Klassik bis Rock, von Artistik und Clownerie bis Poesie

Wer eine Karte für die HOPE-Gala kauft, unterstützt das Projekt in Südafrika und erlebt in der Tat ein einmaliges Bühnenprogramm, denn es wird extra für diesen Abend organisiert. Jeder Künstler tritt ohne Gage auf und steuert sein Können zu einem bunt gemixten Abend bei. Das Motto der Vorjahre „Von Klassik bis Rock“ bleibt und wird um neue Facetten erweitert. Schon am Grünen Teppich bereiten die Clowns Correggio und Joanes den Gästen einen heiteren Empfang und begleiten sie bis in den Zuschauersaal. Hinter Correggio verbirgt sich Raoul Schoregge Produzent des Chinesischen Nationalcircus, der das Galaprogramm mit erstklassiger Artistik bereichern wird. Gezeigt wird ein beeindruckendes Medley der besten Nummern aus der 30jährigen Erfolgsgeschichte des Chinesischen Nationalcircus, perfekt in der Anmut und der Synchronität ihrer Darbietung. Im ersten Teil der Gala sorgt der Countertenor Nils Wanderer für berührende klassische Momente, ebenso wie das Künstlerpaar von „TheArtSong Project“. Das sind zwei Künstler, die sich vergessenen Komponisten vergangener Jahrhunderte widmen und deren Werke in Erinnerung rufen: die schwedische Sopranistin Hélène Lindqvist und der Pianist und Dirigent Philipp Vogler. Die poetische Lesung von Philipp Richter steht für eine weitere neue Farbe im Programm der HOPE Gala. Der Schauspieler trägt die Geschichte vom „Wunderland“ vor, die durch den Künstler Marian Kretschmer liebevoll illustriert wurde. Zugunsten von HOPE Cape Town haben die beiden Künstler eine Sonderedition des Buches aufgelegt. Anlässlich des 30. Jahrestages des Mauerfalls haben die Organisatoren der HOPE-Gala die Musiker von „Ostrock meets Classics“ eingeladen. Dabei wird es klassisch und rockig zugleich – ein 18köpfiges Philharmonisches Orchester und die siebenköpfige Band „Zonenrocker“ bringen gemeinsam Klassiker aus der Ostrockgeschichte auf die Bühne und erinnern an Silly, Karat oder City. Beim Titel „Alt wie ein Baum“ spielt „Quaster“ von den Puhdys persönlich mit und rockt den Saal im Schauspielhaus. Alina wurde bereits als „die deutsche Adele“ gefeiert. Die Sängerin hat nicht nur eine großartige Stimme, sondern interpretiert ihre deutschen Songs mit einer Riesenportion Gefühl und Authentizität. Wer die SAT 1-Show „The Voice Kids“ 2019 verfolgt hat, darf sich auf ein Wiedersehen mit den Siegerinnen freuen. Die Augsburger Schwestern Mimi (15) und Josefine (13) hatten die komplette Jury überzeugt und waren zugleich die Publikumslieblinge der diesjährigen Staffel. Mit ihren Coaches BossHoss haben sie gerade ihre erste Single „Little Help“ produziert und Platz 9 in den Charts erobert. Einen besonderen Höhepunkt setzt das Popduo „Orange Blue“, deren erste Single „She´s got that light“ im Jahre 2000 den Beginn einer beeindruckenden Erfolgsgeschichte markierte. Die beiden Musiker sind international auch als Produzenten gefragt und waren die erste deutsche Band, die einen Song für Walt Disney schreiben durfte. Auch Filmmusiken für Hollywood haben sie unlängst komponiert. Durch den Abend führen Matthias Killing und Karen Heinrichs, zwei charmante und erfahrene Moderatoren, die den Zuschauern des SAT 1 Frühstücksfernsehen seit vielen Jahren vertraut sind.

Die Verleihung des 11. HOPE-Awards ist ein weiterer Höhepunkt des Abends

Bereits zum elften Mal wird der HOPE-Award an eine Persönlichkeit verliehen, die sich in besonderer Weise für ein besseres Leben in Afrika engagiert. Bereits zum zweiten Mal stiftet die Autohaus Dresden GmbH das Preisgeld von 5000 Euro. Der HOPE-Award ist mit einer Skulptur verbunden, die der Künstler Ulrich Eißner in Zusammenarbeit mit der Porzellan-Manufaktur Meissen geschaffen hat. Für die After Show Party können sich noch Gastronomen melden. Nach dem Bühnenprogramm im Schauspielhaus laden die Veranstalter zur After Show Party in das Erlwein-Capitol im Ostrapark ein. Hier kümmern sich rund 20 namhafte Caterer um das Wohl der Gäste, darunter vier Gastronomen, die mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurden. Clemens Lutz, Initiator der Kochsternstunden, ist neuer Partner der HOPE-Gala und unterstützt die Organisatoren mit seinem Knowhow. „Weitere Gastronomen können sich gern beteiligen“, so Clemens Lutz. „Wir haben die Flächen neu geplant und daher mehr Platz zur Verfügung.“

Neu ist eine Weinpräsentation von Winzern aus Baden-Württemberg, die den Wein und den Sekt für den Empfang im Schauspielhaus komplett sponsern und gleichzeitig einen Ausblick auf die 10. Weinmesse Baden-Württemberg Classics am 18. und 19. April 2020 in Dresden geben. Die Live-Band DeeJayPlus und Saxophonistin und Sängerin Marie-Joana sorgen für viel Schwung auf den Tanzflächen. „Die After Show Party ist bekannt für eine entspannte, familiäre Atmosphäre“, so Michaela Gornickel, die mit der Agentur „Par.X Marketing & Events“ den Ablauf der HOPE-Gala organisiert. „Hier feiern Gäste, Künstler und Sponsoren zusammen, bis in den Morgen wird getanzt.“ Rund 40.000 Euro liegen schon im Spendentopf – so viel wie noch nie vor der Gala. Bevor sich der Vorhang zur HOPE-Gala hebt, sind die Kosten des Abends durch Sponsoren gedeckt. Damit gehen die Spenden des Abends und aus dem Verkauf der Tombolalose direkt nach Südafrika. Das Netzwerk der Sponsoren, Förderer und Freunde wächst von Jahr zu Jahr. Viele von ihnen arbeiten im Kuratorium der HOPE Kapstadt Stiftung mit. „Die Spendensumme, die wir nach der HOPE-Gala nach Südafrika überweisen, setzt sich inzwischen aus vielen Einzelbeträgen zusammen“, freut sich Viola Klein, „Viele Partner organisieren das ganze Jahr über extra Aktionen zugunsten von HOPE.“ Im August wanderten bereits 10.000 Euro durch Aktionen von Autohaus Dresden und Cloud & Heat in den Spendentopf. Zuletzt überreichte Stylingpartnerin Susann Schwanebeck einen Scheck über 1.500 Euro. Damit liegt die Spendensumme vor Beginn der Gala bei 40.000 Euro – das ist ein Rekord.

Tickets für die HOPE-Gala gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen ab 125 Euro bzw. in weiteren Kategorien für 240 bzw. 280 Euro inklusive Teilnahme an der After-Show-Party. www.hopegala.de.