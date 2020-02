Vorschläge gesucht: Wie soll der kleine Elefant heißen?

Der Zoo Leipzig sucht ab sofort einen Namen für das Elefantenkalb. Vorschläge können noch bis zum 29. Februar über die Internetseite des Zoos eingereicht werden. Die Taufe soll nach eigenen Angaben voraussichtlich im Rahmen der Entdeckertage Artenschutz am 7. März stattfinden. Unterdessen macht die Zusammenführung der kleinen Herde um das Elefantenkalb von Mutter Rani und Tante Don Chung mit Vater Voi Nam macht große Fortschritte. Nachdem der große Bulle in der vergangenen Woche tagsüber in der kleinen Herde war, ist er seit dieser Woche auch nachts bei dem Trio und unterstützt bei der Erziehung des Jungtieres, heißt es.