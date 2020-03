Chemnitz- Betrüger machen auch vor dem Corona-Virus keinen Halt.

In den vergangenen Tagen klingelten unbekannte Personen entlang der Frankenberger Straße an Wohnungstüren und gaben an zur AWO zu gehören. Sie nutzen die aktuelle Unsicherheit und Hilflosigkeit der Menschen aus und bieten ihnen an, auf Wunsch Einkäufe zu erledigen. Die AWO jedoch distanziert sich ausdrücklich von diesen Personen. Sie teilen mit, keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgeschickt zu haben.