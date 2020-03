Vortrag: Amphibien in Chemnitz

Chemnitz – Am Dienstag lädt das Umweltamt zu einem Vortrag über „Amphibien in Chemnitz – Gefährdung, Schutzmaßnahmen und Bestandsentwicklung“ ein.

Jeden Monat findet eine Veranstaltung des ehrenamtlichen Naturschutzdienstes statt. Der Artenschutzgutachter Marko Eigner wird über Amphibien sprechen. Dabei gibt es Einblicke in das Leben von Kröten, Fröschen, Molchen und Salamandern, einzelne Arten sowie Hilfsmaßnahmen im Stadtgebiet werden vorgestellt. Alle Naturschutzhelfer und Interessierte sind herzlich zu dem Vortrag am Dienstag in der Naturschutzstation Chemnitz, Adelsbergstraße 192, um 17 Uhr eingeladen. Der Eintritt ist frei.