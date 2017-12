Vortrag mit René Böll anlässlich des 100. Geburtstages von Heinrich Böll

Chemnitz – Im Dezember 2017 wäre Heinrich Böll 100 Jahre alt geworden – aus diesem Anlass lädt die Volkshochschule Chemnitz am Montag, dem 4. Dezember, 19 Uhr zu einer Buchlesung mit René Böll, dem Sohn von Heinrich Böll ein.

Der Schriftsteller und Nobelpreisträger Heinrich Böll erwarb 1958 in Dugort auf Achill Island ein Cottage, er lebte und arbeitete dort bis in die Mitte der 70er Jahre. Sein Sohn, René Böll, vermittelt in seinem Vortrag über die Aufenthalte der Familie Böll auf Achill Island, wie die Familie ab 1955 Irland erlebte und wie ihr bis heute enger Bezug zu diesem Wohnort entstand.

Anschaulich wird dies anhand von Briefen, Dokumenten, Notizen und Fotos, die zum größten Teil aus dem Familienalbum der 50er und 60er Jahre stammen. Der Maler und Künstler René Böll führt in einem gedanklichen Spaziergang zu den Orten, die auch im „Irischen Tagebuch“ auftauchen und ergänzt dies mit persönlichen Erinnerungen an das Leben der Familie Böll auf Achill Island.

Das Böll Cottage wird seit 1992 als Gästehaus für internationale und irische Künstler genutzt. Diese Veranstaltung ist eine Kooperation des Bildungswerkes „weiterdenken“ in der Heinrich-Böll-Stiftung und der Volkshochschule Chemnitz. Der Eintritt ist frei. Begleitend zur Veranstaltung ist seit dem 20. November eine Ausstellung über Leben und Werk von Heinrich Böll im 4. OG des TIETZ zu sehen.