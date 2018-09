Sarah Ferri präsentiert sich bereits auf dem Cover ihres Albums Displeasure als Morgaine-artige Gestalt aus der Artus-Sage. Sie scheint aus der Zeit gefallen. Musikalisch und stimmlich erwartet man einen mediävistischen Klang, sodass die Entscheidung für ihre sogenannte „Churches Tour – Herbst 2018“ nur folgerichtig erscheint. Die eigentlich zarte Frau, deren Stimme sich zu essentieller Opulenz steigern kann, möchte damit in die entlegensten Winkel eines Raumes vordringen, der eigentlich dem Sakralen vorbehalten ist - dem Kirchenraum. Da dies kein genuines Palais Sommer-Konzert ist, wohl aber die Einnahmen des Konzerts in die Finanzierung des Palais Sommers fließen, wird hier Palais Sommer- Bekanntes mal im Raum und zusätzlich in der dunkleren Jahreszeit, nämlich im Beinahe-Winter, geboten.

Und das hat ebenfalls einen Grund: Das Konzert ist der Auftakt der Reihe „Konzerte für den Palais Sommer“. Die dann eigentlich auch jazzige Sarah Ferri hat sich für ihre Kirchen-Tour diesmal ein Streichquartett (bestehend aus Karen Speltinckx: Geige, Urska: Bratsche, Jasmijn Lootens: Cello, Kobe Boon: Kontrabass und Alexander Janssens für das Sounddesign) zu Stimme mit Piano hinzugenommen. Diese Besetzung ist die Fortsetzung ihres vorangegangenen Stückearrangements mit Orchester, bei der Sie einen epischen Klangteppich aus Filmmusik ausbreitete.