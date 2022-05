Vorwurf an die Versammlungsbehörde wegen Sperrung auf der Carolabrücke

Dresden – Die Sperrung der rechten Fahrspur auf der Carolabrücke am Montag und Dienstag sorgt derzeit für einen großen Diskurs. Die gesperrte Rechtsabbiegerspur in Richtung Altstadt wurde währenddessen zu einem Pop – up – Radweg umfunktioniert. Dies lies die Initiative Verkehrswende Dresden mit ihrer Versammlung veranlassen. Nun wird jedoch der Versammlungsbehörde vorgeworfen, die Sperrung veranlasst zu haben.