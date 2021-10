VVO könnte künftig mit Batterie-Zügen fahren

Gegenwärtig sind auf einigen Strecken vom VVO in Ostsachsen und in und um Dresden noch Dieseltriebwagen im Einsatz. Der Kohleausstieg erfordert jedoch einen Technologiewechsel. Deshalb ließ der VVO Experten von der TU Dresden und der TU Berlin nach Lösungen für eine Dekarbonisierung des Verkehrs suchen. Untersucht wurde der Einsatz von batterie-elektrischen und brennstoffzellenbasierten Technologien. Perspektivisch soll der Einsatz von Elektrozügen auf den untersuchten Strecken am effizientesten sein. Ebenso sollen sie das größte Potenzial zur CO2-Einsparung bieten. So die Ergebnisse der Studie. Jedoch müssen noch einige infrastrukturelle Voraussetzungen geklärt werden. Mehr dazu im Video.