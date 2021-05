VVO Züge: Mehr Platz über Himmelfahrt

Sachsen- An Himmelfahrt soll es mehr Platz in den Zügen des VVO geben. Man erwarte viele Zuggäste in Richtung der Sächsischen Schweiz und ins Müglitztal. Demnach sollen zusätzliche Züge bzw. extra Wagen an geplanten Zügen angebracht werden.

Lutz Auerbach, Abteilungsleiter für Verkehr im Verkehrsbund Oberelbe betonte, dass man die Ausflügler mit genügend Platz an ihre Ziele bringen wolle. Damit reagiert der VVO ebenso wie die Mitteldeutsche Regiobahn und die S-Bahn Dresden auf die erwartete erhöhte Nachfrage.