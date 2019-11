VW startet Produktion vom ID.3

Zwickau - Am Montag drückt Volkswagen im Zwickauer Werk den Startknopf für die Serienproduktion des Elektromodells ID.3. Das Auto in Golf-Format ist das erste Modell der neuen vollelektrischen ID. Familie und steht für die Zukunft der Marke Volkswagen. Somit hängen hohe Erwartungen an dem Auto.

Zum Produktionsstart werden in Zwickau neben Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erwartet. Ein Team der SACHSEN FERNSEHEN-Gruppe ist vor Ort. Einen ausführlichen Videobeitrag dazu sehen Sie am Dienstag ab 18 Uhr in der "Drehscheibe".