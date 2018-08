Wackerbarth startet Rekord-Weinlese

Anmod:

Unter dem Rekordsommer leiden neben Mensch und Tier vor allem zahlreiche Pflanzen. Dem Wein aber kommt die Wärme zu Gute. Ganze drei Woche früher als in den Vorjahren können Sachsens Winzer durch die Weinreben schlendern und die ersten Trauben des Jahrgangs ernten.

So früh wie noch nie beginnt die sächsische Weinlese in diesem Jahr. Am Montag haben die Winzer von Schloss Wackerbarth die ersten Trauben der „Solaris“-Rebsorte in der barocken Anlage des Erlebnisweinguts gelesen. Doch woran erkennt man eigentlich eine reife Traube? Für Weinbauleiter Till Neumeister gleichen die Erkennungsmerkmale einem Puzzle .

Darüberhinaus werden die Trauben durch die Winzer auf ihr Aroma hin getestet. Abschließend werden im Labor noch Säuregehalt, PH-Wert und Zuckergehalt überprüft und ausgewertet. Grundsätzlich mögen Weinreben für Wachstum und Reife ein warmes sowie sonniges Klima – jedoch fehlte auch ihnen der Regen.

Trotz oder gerade wegen der enormen Hitze hatten die Winzer in diesem Jahr weniger Probleme mit Insektenbefall. Auch deshalb erwartet das Staatsweingut Schloss Wackerbarth erwartet einen besonderen Jahrgang

Für verlässliche Prognosen über den 2018er-Jahrgang ist es also noch zu früh. Erst die kommenden Wochen werden über die Erntemenge und den Geschmack der Trauben entscheiden.