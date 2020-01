Reges Interesse am Wahlforum der IHK Leipzig

Neben Themen wie Kitaplätze und Sicherheit im Zuge der Silvesterausschreitungen in Connewitz wurden in dem zweieinhalb stündigen Austausch auch die Fragen diskutiert, ob die Gewerbesteuer gesenkt werden soll, wie die Verwaltung wirtschaftsfreundlicher wird und wie sich die Verkehrspolitik in Leipzig künftig entwickelt. Die Kandidatinnen und Kandidaten stehen am 2. Februar für das Amt des Leipziger Oberbürgermeisters der Stadt Leipzig zur Wahl.