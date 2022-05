Dresden- In einem Monat steht in Dresden die OB-Wahl an. Für die SPD geht Albrecht Pallas ins Rennen und startet auf dem Dresdener Volkshausdach mit seiner Wahlkampagne. Mit dem Motto "Macht mehr aus Dresden" will er gute Arbeit, starke Wirtschaft, einen unbeschwerten Alltag, sowie die Vielfältigkeit der Stadtgemeinschaft stärken und erreichen.