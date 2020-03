Wahlsieg für Jung – OBM-Wahl in Leipzig entschieden

Am Sonntagabend hat Amtsinhaber Burkhard Jung (SPD) die Wahl zum Oberbürgermeister 2020 in Leipzig gewonnen. In einem knappen Zweikampf gegen seinen Herausforderer Sebastian Gemkow (CDU) entschied Jung die Wahl mit 49,1 % für sich. Gemkow konnte 47,6% der Stimmen auf sich vereinen, die dritte Kandidatin Ute E. Gabelmann erreichte 3,3%.