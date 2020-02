WIR SIND AUF EINEM GUTEN WEG, DEN GEHEN WIR WEITER. DAS VERSPRECHE ICH!

„Ich werde die Stadtpolitik am Wachstum ausrichten“ habe ich Ihnen vor 14 Jahren versprochen. In bewegten und dynamischen Jahren hat sich unsere Stadt seitdem wunderbar entwickelt.

Erinnern Sie sich noch an 2006? Leipzig war noch deutlich kleiner und sehr geschrumpft. Fast 100.000 Menschen weniger als heute lebten in unserer Stadt. Jeder Fünfte hatte keine Arbeit – über 20 Prozent Arbeitslosigkeit lagen wie eine Bürde auf unserer Stadt, in der noch viele Häuser verfallen waren.

Wir haben das Unglaubliche geschafft: Leipzig ist die dynamischste Stadt Deutschlands. Keine Stadt ist schneller gewachsen. Unsere Wirtschaft boomt. Die Kultur ist quicklebendig. Leipzig wirkt wie ein Magnet für Menschen aus nah und fern. Wir sind in die Bundesliga der größten Städte Deutschlands aufgerückt, nicht nur im Fußball. Leipzig ist eine vitale, eine lebenswerte Stadt in Vielfalt und Offenheit.

Hinter uns liegen 14 sehr gute Jahre. Wir haben uns die richtigen Ziele gesetzt und beherzt angepackt.

Ich werde Ihnen auch im Wahlkampf nichts Anderes versprechen als ich Ihnen als Oberbürgermeister vorgelegt habe! Und ich werde Ihnen nichts versprechen, das ich nicht halten kann.

Ich habe einen Plan! Die Stadt Leipzig ist hervorragend aufgestellt. Als Oberbürgermeister habe ich ein „Integriertes Stadtentwicklungskonzept 2030“ vorgelegt, das genau beschreibt, wie die Stadt entwickelt werden soll. Und im „Arbeitsprogramm 2023“ der Stadt Leipzig steht, woran gerade gearbeitet wird. Messen Sie mich an meinen Taten!

Denken wir nach vorn!

