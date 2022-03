Wald- und Wiesenbrände im südlichen Sachsen vermutlich durch Böller

Sachsen- Vermutlich durch Feuerwerkskörper sind im südlichen Sachsen auf einer Wiese und in einem Waldstück Brände entstanden. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Brandstiftung. In Chemnitz löschte die Feuerwehr am Samstag mehrere Brände im Unterholz eines Waldes. Zeugen hätten zuvor einen Jugendlichen beobachtet, der Böller gezündet hatte, teilte die Polizei am Sonntag mit. Nach ihm wird jetzt gesucht. In Schwarzenberg im Erzgebirge brannte am Samstag eine Wiese auf einer Fläche von 100 Quadratmetern. Dort hätten Zeugen zuvor einen Knall gehört, was auf einen Böller hindeuten könnte, teilte die Polizei mit. In Sachsen herrscht derzeit fast landesweit eine hohe Waldbrandgefahr. (dpa)