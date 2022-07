Waldbetretungsverbot in Sächsischer Schweiz – Zehn Verstöße

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten sich am Dienstag 40 Menschen auf Feldern und Wegen am Waldrand in Reinhardtsdorf-Schöna im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge aufgehalten. Die Polizei wies die Personen auf das Verbot hin und verwies sie des Platzes. Gegen zehn Menschen, die gesperrte Wege genutzt hatten, wurde Anzeige erstattet. (mit dpa)