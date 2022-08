Waldbrände in Sachsen – 2022 schon 850 Hektar betroffen

Die betroffene Fläche summiert sich auf rund 850 Hektar mit den Feuern Ende Juni in der Gohrischheide und dem aktuellen Brand in der Sächsischen Schweiz. Bisher wurden laut Sachsenforst 147 kleinere Brände gemeldet, betroffen waren insgesamt mehr als 100 Hektar. Vom Brand in der Gohrischheide kämen rund 545 Hektar hinzu und etwa etwa 150 Hektar in der Felswelt des Elbsandsteingebirges.

Mit diesen Zahlen sei flächenmäßig das ähnlich trockene Jahr 2018 getoppt worden, für das die Statistik insgesamt 240 Hektar ausweist - der bisherige Höchstwert. In den 1990er Jahren habe es laut sagte Sachsenforst-Sprecher Renke Coordes ähnliche Dimensionen gegeben. Das letzte vergleichbare Ereignis datiere 1992, als über drei Wochen mehr als 1000 Hektar Wald bei Weißwasser im Landkreis Görlitz brannten.