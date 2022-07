Waldbrand in der Böhmischen Schweiz – starker Brandgeruch im Elbtal

Sachsen/ Dresden - Am Sonntagvormittag ist im tschechischen Nationalpark Böhmische Schweiz, in der Nähe der Grenze zu Sachsen, ein Waldbrand ausgebrochen. Am Sonntagnachmittag meldete die Feuerwehr in Hrensko einen zweiten Brand, wenige Hundert Meter vom ersten Brandort entfernt. Noch immer versuchen die Einsatzkräfte, die Brände unter Kontrolle zu bringen.