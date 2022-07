Waldbrand in der Sächsischen Schweiz – Feuerwehr weiter im Einsatz

Zumindest ist laut Aussagen des Deutschen Wetterdienstes in Leipzig für die kommenden Tage mit keinen signifikanten Winden in der Region zu rechnen, welche das Feuer neu entfachen könnten. Es wehe nur ein schwacher Wind aus Nordwest. Demgegenüber sei bis Freitag kein Regen vorhergesagt, welcher die Lage begünstigen würde.

136 Feuerwehrleute kämpften am Dienstagmorgen gegen das Feuer in dem unwegsamen Gebiet. Das Landratsamt konnte am frühen Morgen noch keine Angaben zum Ausmaß des Feuers machen.

Das Feuer hatte vom Tschechischen Nationalpark Böhmische Schweiz auf den Nationalpark Sächsische Schweiz übergegriffen.