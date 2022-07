Waldbrand Sächsische Schweiz – „Der Kampf wird weiterhin sehr hart sein.“

Ebenfalls neu im Einsatz sind Quads. Aufgrund ihrer Geländegängigkeit, können sie Strecken schneller befahren und dienen vor allem für die Versorgung der Einsatzkräfte, sowie der Verbesserung der Kommunikation, berichtet Kunz weiter.

Im Landratsamt Pirna wird heute von einer weiterhin angespannten Lage gesprochen. "Im Laufe des Einsatzes hat sich gezeigt, dass das Feuer in der Humusschicht des Waldbodens in teilweise 40-50 cm Tiefe wandert. Daher bauen die Kameraden an natürlichen Brandausbreitungshemnissen wie Waldwegen Barrieren auf, um die Feuer weiter einzugrenzen", so das Landratsamt weiter. Dafür werde nun der Boden mit Hacken und Dunggabeln per Hand aufgerissen und mit einem Hubschrauber ein spezielles Wasser-Netzmittel-Gemisch abgeworfen. Dieses soll einen Schaumteppich bilden, der besser in den somit aufgelockerten Boden eindringen kann.