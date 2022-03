Waldbrandgefahr in Sachsen steigt auf Stufe 4

Sachsenforst warnt vor einer steigenden Waldbrandgefahr in Sachsen. Grund dafür sind der ununterbrochene Sonnenschein der letzten Tage sowie die fehlenden Niederschläge. Während am Mittwoch noch im Großteil des Freistaates die mittlere Waldbrandstufe 3 geherrscht hat, soll diese für das Wochenende sogar auf Stufe 4 steigen. Dies entspricht einer hohen Waldbrandgefahr. Am Freitag beschränkt sich die Warnung noch auf die nördlichen Landesteile, ab Samstag dann auf ganz Sachsen. (dpa)