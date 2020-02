Waldorfschulen Verein übernimmt Grundschule Borna

Das Grundstück in der Wittgensdorfer Straße 121 kann jetzt von der Waldorfschule Chemnitz gekauft werden. Diese will ihre Schule aufgrund von wachsenden Schülerzahlen erweitern. Aktuell müssen die Waldorfschüler auf Container ausweichen. Erst am Mittwoch hatte die Schule Fördermittelbescheide aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung bekommen. Mit der Förderung wird die Waldorfschule in der Sandstraße eine alte Industriehalle energetisch umbauen. Ebenso wird mit der europäischen Unterstützung ein energieeffizienter Erweiterungsbau realisiert. Zudem hat die Schule ein Konzept zur Nachnutzung der nahe gelegenen Bornaer Grundschule erstellt.