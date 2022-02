Wann soll ich zu Sommerreifen wechseln?

Einen festen Zeitpunkt bzw. einen gesetzlich festgelegten Termin zum Wechsel der Sommerreifen gibt es in Deutschland nicht. Viele Fahrzeughalter orientieren sich hier an der sogenannten O-bis-O-Regel, d. h. von Ostern bis Oktober sind Autofahrer mit Sommerreifen für mehr Fahrsicherheit und Fahrkomfort unterwegs. Da das Osterwochenende in einigen Jahren noch in den März fällt, ist die Faustregel nicht 100%ig zuverlässig. Oft gibt es in diesem Zeitraum noch Frostperioden und Schneefälle – vor allem im Bergland. In solchen Jahren ist die 7-Grad-Grenze ein guter Indikator für die Frage, ob die Reifen gewechselt und welche Reifen gefahren werden sollten. Spätestens dann, wenn die Außentemperatur beständig über 7 °C liegt, sollten Autofahrer auf Sommerreifen umsteigen. Ist dies nicht der Fall, ist es ratsam, mit dem Wechsel der Autoreifen noch etwas zu warten.