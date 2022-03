Warnstreik am Berufsbildungswerk Sachsen

Die Beschäftigten des Berufsbildungswerkes Sachsen sind in einen Warnstreik gegangen. Das hat die Gewerkschaft ver.di bekannt gegeben. In der Zeit von 6 bis 18 Uhr treffen sich die Beschäftigten vor den Toren ihrer Betriebsstätte in der Hellerhofstraße 21. Grund dafür sind Tarifverhandlungen zwischen dem Berufsbildungswerk und der Gewerkschaft. Laut ver.di habe es vier erfolglose Verhandlungen mit mehreren nicht akzeptablen Angeboten gegeben. Nun würden sich die Beschäftigten gezwungen sehen, ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen.