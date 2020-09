Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen - Die Gewerkschaft ver.di hat am Wochenende zu Warnstreiks bei der Deutschen Post aufgerufen. Hintergrund sind Tarifverhandlungen um Lohnerhöhungen. Die Deutsche Post sei große Corona-Krisengewinnerin, wolle dies aber nicht an die Beschäftigten weiterreichen, so ein Gewerkschaftssekretär.