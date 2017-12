Warnung vor dubiosen „Kaffeefahrten“

Leipzig – Das Ordnungsamt warnt vor zwei Kaffeefahrten am 12. und 13. Dezember in Leipzig. Vor allem ältere Mitbürger bekamen Gewinnbenachrichtigungs- oder Einladungsschreiben für Busfahrten zu unbekannten Zielorten.

In den Einladungen wird vorgegeben, dass der Adressat bei einem Gewinnspiel oder Kreuzworträtsel gewonnen hat. Eine Antwortkarte an eine „Reservierungs-Zentrale“ in Bremen lag dem Schreiben bei. In diesem Zusammenhang ereigneten sich bereits mehrere betrügerische Handlungen.

Wenn Sie solch ein Schreiben bekommen haben, nehmen Sie nicht an der Fahrt teil und informieren Sie bitte die Sicherheitsbehörden der Stadt Leipzig entweder via E-Mail ordnungsamt@leipzig.de oder wahlweise auch per Fax (0341) 123 – 88 54.