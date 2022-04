Warnung vor mutmaßlich falschem Arzt im Erzgebirgskreis

Die Landesärztekammer hat eine Warnung ausgesprochen. Der Mann habe versucht, sich bei der Kammer anzumelden. Er besitze aber keine Approbation, so ein Sprecher am Montag. Man könne nicht genau sagen, ob der Arzt bereits Patienten behandelt hat, davon sei aber auszugehen, hieß es. Zusätzlich soll er versucht haben, sich in eine Liste von Ärzten einzutragen, die Schwangerschaftsabbrüche anbieten. Die Kammer empfiehlt Patienten, "etwaige zurückliegende Behandlungsmaßnahmen bei der Polizei anzuzeigen".

Laut einem Medienbericht hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen. (mit dpa)