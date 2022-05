Wartungsarbeiten im Tunnel Wiener Platz

In den Nächten vom 16. zum 17. und vom 17. zum 18. Mai jeweils 22 Uhr bis 5 Uhr kommt es zur Vollsperrung der Nordröhre (Fahrtrichtung Ammonstraße). Die Umleitung ist mit „U1“ gekennzeichnet. Anlieger und Zulieferer können in dieser Zeit nicht zu den Tiefgaragen gelangen.

In den darauffolgenden Nächten vom 18. zum 19. und vom 19. zum 20. Mai kommt es in der Südröhre (Fahrtrichtung Zoo) zur Vollsperrung. Die Umleitung ist mit „U2“ gekennzeichnet. Die Tiefgarage am Hauptbahnhof kann in dieser Zeit nicht bedient werden.