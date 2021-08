Warum der Hautcheck nach dem Urlaub so wichtig ist

Achten Sie auf sich und Ihre Haut.

Mit rund 270.000 Neuerkrankungen im Jahr gehört Hautkrebs zu den häufigsten Krebserkrankungen in Deutschland. Bei über 80 Prozent der Betroffenen wird heller Hautkrebs diagnostiziert. Er ist in den meisten Fällen gut behandelbar. Die restlichen knapp 20 Prozent erkranken an schwarzem Hautkrebs, der tödlich enden kann, wenn er nicht früh genug erkannt und behandelt wird. Deshalb ist eine regelmäßige Hautkrebsvorsorge in Form eines Hautscreenings enorm wichtig. Prof. Dr. Rolf-Markus Szeimies, Chefarzt für Dermatologie am Klinikum Vest in Recklinghausen und Experte der KNAPPSCHAFT, erklärt, wie die Hautkrebsvorsorge abläuft und worauf Sie bei der Pflege Ihrer Haut achten sollten.

Was ist Hautkrebs?